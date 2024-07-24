محافظ المنيا يحيل المتغيبين بمستشفى الرمد للتحقيق

المنيا- حسن عبد الغفار

تابع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم، انتظام سير العمل داخل عدد من المنشآت والقطاعات الطبية بمركز ومدينة سمالوط، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة الخدمات الطبية والعلاجية والرعاية الصحية وتذليل كافة المعوقات وازلة اى عقبات تحول دون النهوض والارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدأ المحافظ جولته ، بمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى حميات سمالوط و تضم 26 سرير رعاية و30 سرير إقامة، لخدمة أكثر من مليون مواطن من أبناء المركز ، وتفقد المحافظ جميع أقسام المستشفى حيث تبين وجود عدد من التحديات والمعوقات ادت إلى توقف العمل، موجهاً الشركة المنفذة لأعمال الحماية المدنية بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال المسندة إليها خلال شهر، تمهيداً للتشغيل التجريبي للمستشفى لخدمة المواطنين.

أوضح المحافظ أن أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى حميات سمالوط يأتي ضمن خطة وزارة الصحة لتطوير عدد من المستشفيات على مستوى المحافظة تضم حميات ( العدوة ـ مغاغة ـ ملوى )، مشيراً الى أن أعمال التطوير تعد من الأولويات الرئيسية التي تهدف إلى بناء نظام رعاية صحية يلبي احتياجات المواطنين، سعيا نحو تغطية صحية شاملة، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة في مجال الرعاية الصحية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

واستكمل المحافظ جولته ، بتفقد مستشفى رمد سمالوط ، حيث اطمأن على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى والتزام طاقم الأطباء بنوبتجيات العمل والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات والأدوات الطبية لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالينا، مشدداً على حسن معاملة المواطنين وإيجاد الحلول العاجلة لطلباتهم وتقديم الخدمة الصحية اللازمة لرعايتهم.

تجول اللواء كدوانى داخل أقسام المستشفى و غرف الكشف والصيدلية و العيادات و الاستقبال ، الى جانب مراجعة بنوبتجيات العاملين والتفتيش على دفاتر الحضور والانصراف ، موجهاً بإجراء تحقيق فورى وعاجل من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية للمتغيبين دون عذر لتقاعسهم وتقصيرهم في أداء المهام الوظيفية.

وخلال جولته بالمستشفى التقى المحافظ بعدد من المرضى للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم ، وعلى الوضع الصحي وأعمال التطهير والتعقيم والنظافة بأقسام الاستقبال والعيادات المختلفة ، بالاضافة الى رصد أي قصور أو تجاوز فى حق المواطنين ، موجهًا بحسن معاملة المرضى، ودراسة الاحتياجات بصفة مستمرة، واستغلال الإمكانات المتاحة من أجهزة طبية حديثة وإمكانات طبية متقدمة وإنهاء قوائم الانتظار للمرضى .

أكد المحافظ أن الهدف من المرور تقييم الحالة الإنشائية للمنشآت الطبية، وبيان الاحتياجات من رفع الكفاءة والإحلال والتجديد، ومدي جاهزية الكوادر البشرية، والأطقم الطبية والتمريض ، ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مع الرقابة المستمرة لمتابعة الانضباط الإداري ، والتأكد من حوكمة ورقمنة منظومة صرف الألبان، والتأكد من الصيانة الدورية للأجهزة الطبية ، ومتابعة معدلات التشغيل والأداء بجميع المبادرات الرئاسية .

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالاستمرار في المتابعة الميدانية لسير العمل بالمشروعات تحت الإنشاء والتطوير وإطلاعه أولاً بأول على كافة المستجدات للعمل على تذليل أي معوقات وتوفير المتطلبات اللازمة بالتنسيق مع الوزارة، لتسريع وتيرة العمل بالمشروعات الصحية لما لها من إضافة نوعية مهمة ترفع من كفاءة المنظومة العلاجية .

رافق المحافظ خلال جولته ، الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى والدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، ومسئولى التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة .

