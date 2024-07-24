محافظ الفيوم يتسلم المخطط الاستراتيجى العام لمدينة يوسف الصديق

الفيوم رباب الجالى

تسلّم الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، المخطط الاستراتيجى العام لمدينة يوسف الصديق، بعد اعتماده من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تمهيداً لإعداد وطرح المخطط التفصيلي، للتيسير على المواطنين، وحفاظاً على الأراضى الزراعية من التعديات، وتوفير قاعدة اقتصادية للمدينة، بما يُسهم فى تحقيق التنمية المنشودة.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التونى نائب المحافظ، وأحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس مجدى ربيع مدير المركز الاقليمي، لإقليم شمال الصعيد، التابع للهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتورة منى الشاعر بقطاع العمران بإقليم شمال الصعيد، والمهندسة سارة السعيد بالإقليم، والمهندس محمد شعبان مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة، والمهندسة مى فوزى بالإدارة العامة للتخطيط العمراني.

وأكد محافظ الفيوم، أن المخططات الاستراتيجية للمدن تأتى ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة، والتحكم فى النمو العشوائى للمبانى وتحسين البيئة العمرانية، وتنفيذ اشتراطات البناء الجديدة ومنع التعدى على أملاك أراضى الدولة، مشدداً على أهمية إنجاز المخططات التفصيلية للمدن التى تم الانتهاء من مخططاتها الاستراتيجية.

وأشار المحافظ، إلى أهمية الالتزام بخطوط التنظيم الرسمية لمدن المحافظة، خلال عمل المخططات التفصيلية لها، لتحقيق مستهدفاتها فى حل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية بها، من خلال المخطط الهيكلى للمدن وسياسة التعامل مع كل منطقة، للارتقاء باستخدامات المرافق بها تبعاً للاشتراطات الموضوعة لهذا الشأن.



فيما استعرض مدير المركز الاقليمي، لإقليم شمال الصعيد، التابع للهيئة العامة للتخطيط العمراني، الأعمال الجارى تنفيذها بالتعاون بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومحافظة الفيوم، والتى تشمل: إنهاء 50% من مراكز المحافظة بمشروع الاستدلال على الكتل، من خلال الصورة الفضائية المحدثة لدراسة إمكانية تحويزها، وكذا خطة تحديث المخططات الاستراتيجية للقرى والوحدات المحلية الرئيسية، ودراسة الكتل التابعة لها حيث تم البدء بمركزى الفيوم وطامية، بالإضافة إلى طرح القرى التى ليس بها مخططات استراتيجية مثل قرية "سيدنا الخضر" التابعة لمركز يوسف الصديق، لإعداد المخطط الاستراتيجى اللازم.