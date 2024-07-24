محافظ السويس يستقبل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

السويس-صبرى غانم

استقبل اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، بمكتبه بديوان عام المحافظة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة السويس، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ و خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالمرافق العامة والخدمات التي تقدم للمواطنين على مستوى الأحياء.



جاء ذلك بحضور النائب أحمد خشانة والنائب الدكتور سيد عبده والنائب حافظ شوشة أعضاء مجلس الشيوخ والنائب جمال عبيد والنائب سيد الكرماوي عضوا مجلس النواب، كما حضر اللقاء الدكتورة سوزان الجندي مدير إدارة الاتصال السياسي بالمحافظ.



