محافظ السويس فى جولة تفقدية بنطاق حى عتاقة لمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجى

السويس-صبرى غانم

قام اللواء طارق حامد الشاذلي بجولة تفقدية مفاجئة بنطاق حى عتاقة رافقه خلالها المهندسة سوسن محمد رئيس حى عتاقة ومسئولى الادارات الهندسية والمرافق العامة والاشغالات بدأها بتفقد عدد من الشوارع الرئيسية بالحى أهمها شارع جمال عبد الناصر وشارع ابراهيم نافع وشوارع مدينة التوفيق ثم تفقد مخبز التوفيق لمتابعة جودة رغبف العيش واستمع الى سكان المنطقة ودار حوار معهم حول رغيف العيش بالمخبز والمشاكل الموجودة بمدبنة التوفيق والمدن الاخرى المجاورة .

وكلف محافظ السويس بالمتابعة الدورية على المخابز من اجل جودة رغيف العيش.. مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف من أصحاب المخابز بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين.



ثم توجه اللواء طارق حامد الشاذلى الى مبنى رئاسة حى عتاقة للتعرف على سير العمل بالحى ومتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالحى للوقوف على الخدمة التى يقدمها المركز للمواطنين.

واستمع المحافظ الى مدير المركز حول الخدمات الموجودة داخل المركز وخطة العمل اليومية لإنهاء الطلبات والشكاوى المقدمة من الاهالى فى وقت قياسي.

كما التقى عدد من اهالى حى عتاقة المتقدمين واستمع الى طلباتهم والمشاكل التى تواجههم مكلفا كلا من رئيس الحى بالتيسير فى الإجراءات المطلوبة والتسهيل على المتقدمين لانجاز طلباتهم وحل شكواهم .

وتفقد المحافظ ادارة تراخيص المحلات بمحافظة السويس داخل حى عتاقة لمتابعة سير العمل بها واستمع المحافظ الى شرح من المهندسة ياسمين مدير الادارة حول العمل داخل الادارة والعقبات التى تواجه العمل.

وطلب المحافظ التسهيل على المواطنين لاستخراج التراخيص الخاصة بمحلاتهم وانشطتهم وفى وقت مناسب.