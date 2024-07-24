محافظ الدقهلية فى جولة مفاجئة بمكتبتى مصر العامة والمنصورة

الدقهلية شريف الديب

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء بجولة مفاجئة تفقد خلالها مكتبة مصر العامة، الكائنة أمام ديوان المحافظة ومكتبة المنصورة الكائنة بشارع الجمهورية للتأكد من انتظام العمل واستقبال الرواد وتوفير كافة الخدمات لهم .

وأمر "المحافظ" بحسن استقبال الرواد من القراء والمتدربين من كافة الأعمار وتنشيط العمل بجميع خدمات المكتبة سواء القراءة أو الدورات التدريبية .

ووجه اللواء " مرزوق " بوضع حلول ابتكارية خارج الصندوق لتطوير المكتبتين والعمل علي جذب المزيد من الرواد سواء للقراءة او تلقي الدورات التدريبية أو إقامة الفاعليات الفنية .



كما وجه "المحافظ" بتعظيم الإستفادة من هذه الأصول لزيادة الموارد من أجل تنفيذ العديد من الأنشطة والفاعليات الثقافية والفنية والأدبية وغيرها.



وشدد اللواء " مرزوق " علي ضرورة عودة الصالونات الثقافية مره أخري وتفعيل دور مكتبة مصر في إحياء الفن والثقافة مره أخري لعودة المنصورة عاصمة للثقافة والفنون واكتشاف المواهب.



وقال " المحافظ " دعمي الكامل لمكتبة مصر العامة ومكتبة المنصوره من أجل تفعيل دورهم الإيجابي لنشر ثقافة القراءة واكتشاف المواهب في كل المجالات الفنية والأدبية والشعرية والثقافية وغيرها.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري وتلبية كافة مطالبه في جميع القطاعات الخدمية المختلفة ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المحافظين في اجتماع مجلس المحافظين بالتواجد الميداني بين المواطنين والاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم والعمل علي حلها والتأكد من تقديم الخدمات لهم ، وبالمتابعة المستمرة من الدكتوره منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واستمرارا لسلسة جولات محافظ الدقهلية المفاجئة لمراقبة الأسواق والتأكد من تقديم الخدمات للمواطن الدقهلاوى.