محافظ الدقهلية: العمل الميدانى معيار النجاح الأول والأخير

الدقهليه شريف الديب

التقي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء بالصحفيين والإعلاميين ممثلي المؤسسات والمواقع الصحفية والإعلامية والقنوات التليفزيونية والإذاعة المصرية، وذلك بحضور حازم نصر نائب رئيس تحرير جريدة اخبار اليوم، رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية و وكيلي اللجنة وحضر اللقاء اكثر من 50 من الصحفيين والإعلاميين ممثلي المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع والقنوات التليفزيونية والاذاعة المصرية.

وفي بداية اللقاء وجه اللواء طارق مرزوق الشكر للقيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور رئيس الوزراء ، علي الثقة الغالية وتوليه مسئولية محافظة الدقهلية محافظا لها، كما وجه اللواء "مرزوق" الشكر والتقدير والعرفان الي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية علي الخبرات المكتسبة كأحد أهم أسباب ترشيحه لتولي هذه المسئولية محافظا للدقهلية وقال اللواء"مرزوق" أحمد الله سبحانه وتعالي ان اولاني مسئولية هذه المحافظة العريقة.

واوضح اللواء"مرزوق"ان تكليفات رئيس الجمهورية كانت محدده وتستهدف الاستثمار في العنصر البشري وضبط الاسعار وترشيد الإنفاق وإنهاء ملفات التصالح والتصدي للتعديات بكافة انواعها ورعاية المواطن البسيط وتوفير الخدمات اليومية له في إطار استراتيجية بناء الانسان.



و أكد اللواء"مرزوق" خلال اللقاء علي ان الصحافة والاعلام هما المرآه المستوية التي تعكس الحقيقة للمجتمع والمستوية تعني ان لا تهوين ولا تهويل ونقل الحقيقة بلغة بسيطة وبمثابة حلقة وصل هامه بين المواطن والمسئول مشيرا الي ضرورة تضافر جهود الاعلام مع الدولة لينقل بشفافية كل ما يتم علي ارض الواقع من انجازات للمواطنين وان ينقل للمسئول ايضا هموم وتطلعات واحتياجات المواطنين لتحقيق النهضة والتقدم لمصرنا الغالية،

وقال اللواء مرزوق ان لدي آمال وطموحات كبيرة للدقهلية ومن حسن حظي ان معي نائب محافظ متميز من ابناء المنصورة عاصمة الدقهلية له سيرته الطيبة والحسنة في الاوساط الجامعية بجامعة المنصورة وهذا يشجعني دائما علي الاستعانة به في ملفات عديدة خاصة تلك التي تستوجب مساندة الجامعه مع المحافظة في تحقيق مطالب واحتياجات المواطن الدقهلاوي.



وأشار اللواء مرزوق ان مدينة جمصه تأتي علي رأس الاولويات لرفع كفائتها وجعلها عاصمة الدقهلية السياحية وقال اننا سنقوم بتشكيل مجلس أمناء للنهوض بها وجعلها مدينة ذات طابع متميز سياحيا.



واضاف اللواء "مرزوق"ان محافظة الدقهلية من المحافظات العريقة وتذخر برموزها الضاربة في جذور التاريخ وتمتلك كل المقومات التي تجعلها كمحافظة القاهرة مشيرا الي ان الدقهلية محافظة الاعلام في جميع المجالات .



كما اضاف" المحافظ"ان الدقهلية محافظة يستحق مواطنيها منا جميعا كل الجهود لتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم والتفاعل الجاد مع مشكلاتهم تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية.



وشدد "المحافظ" علي انه متواجد يومياً في الشارع وسط المواطنين لحل مشاكلهم من خلال الجولات المفاجئة علي مدار 24 ساعة مشيرا الي انه علي كل مسئول ان يدرك مهامه ومسئولياته تجاه الآخرين بتفانيه في العمل بالاخلاص والصدق لوجه الله اولا.



واكد "محافظ الدقهلية"ان معايير التقييم للمسئول التنفيذي دائما وفق الكفاءة والجدارة والشفافية والنزاهه ولا مجال للواسطة والمحسوبية

وقال اللواء مرزوق للصحفيين والاعلاميين ان جميعنا يؤدي رسالة كل في مجاله وعلينا ان نكون خط الدفاع الاول لتعميق الانتماء لدي المواطن من خلال تقديم الخدمات وتحقيق المطالب وحل المشكلات مشيرا ان العمل الجاد للجهاز التنفيذي احد ادوات استنفار المواطنين وتماسكهم للمشاركة مع الدولة في تحقيق الامال والتطلعات وبناء المستقبل للاجيال القادمة.



واكد اللواء"مرزوق"علي ان العمل الميداني هو معيار النجاح الاول والاخير والمستهدف هو المواطن البسيط من خلال تحسين الخدمات المقدمة له وقال ان همي الأول والأخير هو أن أودي عملي بذمة وإخلاص وأن أكون عند ثقة القيادة السياسية التي منحوني اياها وأشار اللواء"مرزوق"الي ضرورة أن يعود الجهاز الإداري للدولة محل ثقة المواطن من خلال توفير كافة الخدمات التي يحتاج إليها.



واوضح اللواء"مرزوق"ان الزيارات والجولات المفاجئة يوما تستهدف خدمات النظافة والسلع التموينية والغذائية باسعار تنافسية ورغيف الخبز والخدمات الصحية والمراكز التكنولوجية كنا اوضح انه لن يترك شبر واحد علي ارض الدقهلية الا وذهب اليه ليلتقي بالمواطن البسيط ويتعرف علي مشاكلة والعمل علي حلها وتوفير احتياجاته ومطالبة.



وفي ذات السياق قال اللواء"مرزوق"انه لن يهدأ لي بالا الا بعد عودة نادي المنصوره للمنافسة مره أخري بقوه في الدوري الممتاز ..

وفي نهاية اللقاء استمع اللواءمرزوق في حوار مفتوح الي مقترحات ومطالب الصحفيين والاعلامين والعديد من القضايا التي تهم المواطن الدقهلاوي ووعد بالعمل علي تلبيتها وتحقيقها بالتنسيق والتعاون مع نواب البرلمان والجهاز التنفيذي والهيئات المركزية والوزارات بالقاهرة.