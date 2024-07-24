محافظ الإسماعيلية يتفقد الأعمال النهائية لتطوير المعسكر الدائم الدولي للشباب

الإسماعيلية -صبرى غانم

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، الأعمال النهائية من تطوير المعسكر الدائم الدولي للشباب "معسكر القرش"، بحي أول مدينة الإسماعيلية.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، الدكتور إيهاب صلاح مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية، وممثلي الجهة المنفذة للمشروع.

وتفقد "أكرم" الأعمال النهائية لتطوير المعسكر الدائم الدولي للشباب، والتي تضمنت أعمال تطوير ملعب كرة قدم قانوني، والذي يشتمل على مدرجات وغرف لخلع الملابس، ملعب خماسي، ملعبين بادل، مجمع حمامات سباحة يشمل حمام سباحة نصف أولمبي وحمام سباحة أطفال، بالإضافة إلى قاعة مؤتمرات لكبار الزوار تتسع لـ 170 فرد، قاعة محاضرات تتسع ل40 فرد، مبنى إداري، جناح أنشطة لتنس الطاولة والبلياردو، ورش عمل فنية، صالة اللياقة البدنية "جيم"، مبنى للإقامة والإعاشة يضم 57 غرفة فندقية، والعديد من الأجنحة المجهزة تجهيز مميز لاستضافة الأفراد ومتحدي الإعاقة، مطعم كبير يتسع لـ 70 فرد، ومسجد.

وأعرب محافظ الإسماعيلية عن سعادته بمستوى أعمال التطوير ورفع كفاءة المعسكر الدائم للشباب بمحافظة الإسماعيلية (معسكر القرش)، والذي يقام على مساحة 39 ألف متر مربع، ما يعادل 9 أفدنة و7قراريط، بتحمل مالي كامل من قِبل وزارة الشباب والرياضة.

موجهًا، بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال المتبقية؛ تمهيدًا لافتتاح هذا الصرح الشبابي والرياضي الكبير، ليكون إضافة للبنية الشبابية والرياضية بمحافظة الإسماعيلية.

مؤكدًا على أن الشباب المصري يحظى بدعم القيادة السياسية لهم واهتمامه وتركيزه الدائم والمستمر؛ لتلبية كافة مطالبهم وخاصة ما يتعلق بتوفير ممارسة كافة الأنشطة الرياضية والشبابية والاجتماعية لجميع الأعمار.

مشيدًا بدور وزارة الشباب والرياضة، وحرصها على قيام كافة الهيئات الشبابية والرياضية من الأندية ومراكز الشباب والمنشآت التابعة للوزارة والتي بدورها تقدم الخدمات المميزة لشباب الإسماعيلية من جميع قرى ومدن المحافظة، وتقديم الخدمات المتنوعة من رياضية وثقافية وفنية واجتماعية، وعلى جميع الأصعدة؛ من أجل تلبية وتطوير مهارات ورغبات الشباب المصري.

