محافظ الأقصر يستقبل وفد من هيئة الرعاية الصحية لبحث مشكلات المواطنين بقطاع الصحة

الأقصر - أحمد مرعى

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وفدا مكون من كلا من الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشؤون المبادرات الرئاسية، والدكتور أحمد البرعى رئيس إقليم الصعيد والمشرف العام على فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، والدكتورة نهى الصناديدي مدير الإدارة العامة للرعاية الأولية بهيئة الرعاية الصحية، والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وذلك لبحث مشكلات المواطنين في قطاع الصحة.

واستعرض مساعد وزير الصحة، العديد من المبادرات الرئاسية المقدمة لخدمة المواطنين ومنها فحص المقبلين على الزواج، وفحص الأم والجنين، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية، والاعتلال الكلوى والأمراض المزمنة، والسمعيات، وصحة المرأة وغيرها.

ومن جانبه، أوضح محافظ الأقصر أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعتبر من أهم المشروعات التي تقدم خدمة صحية متميزة للمواطنين، مشيرا إلي ضرورة استكمال المنظومة بمختلف المراكز والمدن، وعقب اللقاء، توجه الوفد لتفقد المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، ومديرية الصحة، لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكان قد عقد الدكتور أحمد البرعي رئيس إقليم الصعيد، والمشرف العام على فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة الأقصر، اجتماع شامل مع أعضاء فريق إشراف الفرع ناقش خلاله آليات تطوير أنظمة إدارة الموارد البشرية، بما في ذلك تحسين عملية التوظيف، وتطوير برامج التدريب، وتعزيز التواصل مع العاملين، وبحث خلال الاجتماع، سبل تبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين كفاءة سير العمل، كما تابع رئيس إقليم الصعيد مؤشرات الأداء بالمستشفيات، والمراكز ، والوحدات ، وتوافر الأدوية والمستلزمات ، وخطة الطوارئ ، بالإضافة إلى مؤشرات رضاء المنتفعين .

ووجه المشرف العام على فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة الأقصر، بتعزيز سلامة المرضى، وتنفيذ برامج التوعية حول استخدام الأدوية بشكل آمن، وتتبع حركة الأدوية، وتخزينها بشكل سليم، حيث إنتهت فعاليات الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تضافر الجهود بين جميع الإدارات الفنية، للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وتُعدّ هذه الاجتماعات الدورية فرصةً هامةً لتقييم الأداء، ومناقشة التحديات، وبحث سبل التطوير، وتحقيق التميز في تقديم الخدمات الصحية.