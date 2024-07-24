محافظ الأقصر يتفقد مشروع محطة معالجة الطود الجديدة ومصنع تعبئة الغاز

الأقصر – أحمد مرعى

واصل المهندس عبدالمطلب عماره، محافظ الأقصر، جولاته اليومية المستمرة، لمتابعة انتظام عمل الأجهزة المحلية بمحافظة الأقصر برفقة نائب المحافظ الدكتور هشام أبو زيد، فبعد جولاته في مدن الأقصر والقرنة والبياضية واسنا وارمنت والزينية، أجرى محافظ الأقصر جولة في مدينة الطود تفقد خلالها عدد من المشروعات التنموية.

وتفقد المحافظ محطة المعالجة الثلاثية بمدينة الطود الجديدة حيث تبلغ طاقة المحطة 2000م3 في اليوم ومستقبلاَ 4000م3 في اليوم –وتم انشاؤها بتكلفة اجمالي حوالي 67 مليون جنيه بإشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر ووصلت نسبة العمل في المحطة 95% للأعمال المدنية – 85% للأعمال الميكانيكية وتخدم المحطة سكان وحدات الإسكان الاجتماعي والأسر الأولي بالرعاية والمناطق المجاورة لها بالطود.

وخلال تفقده للمحطة وجه المحافظ بإعداد تقرير تفصيلي شامل عن موقف مشروعات الصرف الصحي بالكامل بمدينة الطود لبحث أسباب تأخرها وبطء العمل بها والعمل على تلافي هذه الأسباب واستكمال المشروعات حتي يشعر المواطن بقيمة ما يتم إنجازه.

كما استكمل المهندس عبدالمطلب عماره، محافظ الأقصر، جولاته بتفقد المحافظ مصنع تعبئة اسطوانات الغاز بالطود والذي تم إنشاؤه منذ عام 2005 علي مساحة 12 ألف متر وتم إسناد إدارته وتشغيله لشركة بوتاجاسكو بداية من 19/12/2022م – ويبلغ إجمالي عدد العمالة بالمصنع 116 عامل ويعمل بنظام 2 ورية وتبلغ طاقته بتعبئة نحو 9 آلاف اسطوانة غاز يومياً مؤهلة لتصبح 25 ألف أسطوانة مستقبلاً.

واطلع المحافظ على مراحل العمل والإنتاج ووجه بالتأكد من مراقبة الأوزان ووجود أرصدة بالمصنع، كما تابع انتظام العمل وتوفر الأسطوانات المنزلية والتجارية، وشهد تجربة طوارئ للتأكد من جاهزية المصنع واستعداده لأي اخطار، ووافق المحافظ علي الطلب المقدم من إدارة المصنع بشأن توسعة مساحته حيث تبلغ مساحته الحالية 297 متر.



محطة معاجلة مدينة الطود الجديدة



جولة المحافظ داخل مصنع تعبئة الغاز بالطود



محافظ الأقصر يتفقد مشروع محطة معالجة الطود الجديدة