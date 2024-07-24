محافظ أسيوط يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بحى غرب

أسيوط-هيثم البدرى

قاد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات على الطريق العام وأرصفة المشاة بعدد من شوارع حي غرب مدينة أسيوط وذلك استجابة لشكاوى المواطنين من إنتشار ظاهرة الاشغالات والتعديات على الأرصفة والشوارع التي تتسبب في الإختناقات المرورية وتعوق حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري، بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة، رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ.

و تفقد محافظ أسيوط، خلال الجولة عدداً من الشوارع والميادين بنطاق حي غرب تضمنت إمتداد يسري راغب، و23 يوليو وميدان المجذوب وشارع بورسعيد ومنطقة القيسارية وميدان المجاهدين تم خلالها رصد عدد من المخالفات لقانون الإشغالات، شملت وضع السلع والبضائع على الأرصفة، وإشغال الطريق العام، مكلفاً بتكثيف حملات إزالة الإشغالات بشكل دورى، وعدم التهاون مع أى مخالفات، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يخالف القانون لحماية حقوق المواطنين.

وخلال الحملة، تم إزالة العديد من البلدورات والحجارة والحواجز المعدنية المخالفة والتي كانت تعوق حركة المرور وتشكل خطراً على المارة، كما تم إزالة الفروشات المتروكة على الأرصفة والتشوينات فضلاً عن إزالة الخيام التي تستخدم كتندات للمحلات والتي يمكن أن تتسب في حرائق ووجه بالتأكيد على عدم عودة تلك المخالفات مرة أخرى.

وأكد المحافظ، اننا لن نتوقف عن حملات إزالة الإشغالات لإعادة المدينة لمظهرها الحضاري وتنظيم حركة المرور وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، موجهاً رئيس الحي ونوابه بضرورة الإستمرار في مواجهة كافة صور الإشغالات والمرور اليومي والمتابعة المستمرة، لضمان عدم عودتها مرة أخرى كما ناشد أصحاب المحال التجارية والأكشاك بالالتزام وعدم التعدي على الأرصفة والشوارع لعدم تعرضهم للمسائلة القانونية.

وحرص أبوالنصر، على الإستماع لمطالب واحتياجات المواطنين الذين إلتقى بهم وأعطى توجيهاته الفورية لسرعة التعامل معها، كما أثنى المواطنين على إهتمام محافظ أسيوط بكل ما يمس المواطن، وجهوده في تقديم أفضل الخدمات لهم والاستماع إليهم وتلبية مطالبهم.

