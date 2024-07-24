محافظ أسوان يعد بحوافز مالية لأكثر مركز فى أعداد المتصالحين بمخالفات البناء

أسوان – عبد الله صلاح

وعد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، برصد مكافآت وحوافز مالية لأعلى مركز تكنولوجى يحقق أعلى الأرقام فى أعداد المتقدمين لطلبات التصالح على مخالفات البناء، مؤكداً أن ذلك يستوجب العمل كفريق واحد وبجدية كاملة للوصول إلى المستهدف ونهو النواحى الإدارية والفنية الخاصة بكل ملف.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ أسوان، بمكتبه، اليوم، فى حضور المهندس عمرو لاشين، نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد الشافى، السكرتير العام المساعد وأيضاً رؤساء المراكز والمدن ومسئولى المتغيرات المكانية ومديرى الإدارات المختصة بملف التصالح.

وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن هذا الملف يلقى اهتماما كبيراً من القيادة السياسية والتنفيذية وهو الذى يتطلب تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون، مشيراً إلى أن تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن يرتكز على مدى نجاحهم فى تحفيز وتشجيع أصحاب المخالفات للتقدم بطلباتهم للتصالح.