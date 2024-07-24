اليوم السابع
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الأربعاء، 24 يوليو 2024 07:54 م
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مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء بعد قليل

الأربعاء، 24 يوليو 2024 07:27 م
مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء بعد قليل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مؤتمراً صحفياً، بعد قليل ، من مقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة اليوم ، على ضرورة التحرك لتأمين احتياجات مصر من الدواء وضمان كفاية المعروض من الأدوية الأساسية في الأسواق، بالإضافة إلى ضمان تعزيز قدرات التصنيع المحلي في هذا المجال لمواجهة أي نقص في مستويات المعروض، وكذا دعم القدرات التصديرية لصناعة الدواء المصري إلى الخارج، موجهًا في هذا الصدد بدراسة المقترحات الواردة من غرفة صناعة الدواء سواءً لتعزيز التصنيع المحلي أو التوسع في التصدير.







مؤتمر صحفى

رئيس الوزراء

مصطفى مدبولى




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