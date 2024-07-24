عملاق صحة جديدة على أرض القليوبية.. مستشفى بنها الجامعى الجديد يقدم الخدمة لـ5 محافظات

القليوبية إبراهيم سالم

عملاق صحة جديد على وشك الخروج للنور بعد العمل القائم على قدم وساق من جميع العاملين بمشروع إنشاء مستشفى بنها الجامعي الجديد، والجاري تنفيذه على قطعة أرض بمسطح 9033 مترا مربعا، وبسعة 450 سريرًا، ليقدم الخدمة لأبناء 5 محافظات ويقدم خدمات طبية متميزة على أرض القليوبية، ويرصد "اليوم السابع"، أبرز المعلومات حول المشروع والتى جاءت على النحو التالى:

- مشروع إنشاء مستشفى بنها الجامعى الجديد جارى تنفيذه على قطعة أرض بمسطح 9033 مترا مربعا.

- يسع المستشفى لـ 450 سريرًا.

- أعمال الإنشاء تمر بـ4 مراحل.. الأولى بهدم وإزالة جميع المباني الموجودة بالموقع المقترح لإنشاء المستشفى يليها إعداد واعتماد البرنامج الوظيفي والمقترح التصميمي العام وإعداد واعتماد التصميمات والرسومات التنفيذية وكراسة الشروط والمواصفات وقوائم الكميات ومقايسة الأسعار وتقديم برنامج زمني تفصيلي للتنفيذ واستخراج كافة التصاريح والتراخيص اللازمة للأعمال.

- المرحلة الثانية من المشروع أعمال الأساسات الميكانيكية، وإنشاء 2 بدروم ودور أرضي و7 أدوار متكررة.

- المرحلة الثالثة أعمال التشطيبات والأعمال الكهروميكانيكية بما في ذلك أعمال الغازات الطبية والكبسولات والوحدات التخصصية ووحدات الغسيل الكلوى.

- أما المرحلة الرابعة تشمل أعمال التجهيزات الطبية والفرش الطبى وغير الطبى.

- تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى بالكامل، والبدء فى أعمال المرحلة الثانية.

- سيبلغ إجمالي المسطحات البنائية 60000 متر مربع.

- وتشمل بدروم وأرضى و7 أدوار متكرر.

- سيضم المبني 15 غرفة عمليات، و50 سريراً بالعناية المركزة والعديد من التخصصات الجديدة طبقاً لأحدث المعايير الدولية.