اليوم السابع
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الأربعاء، 24 يوليو 2024 06:05 م
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عامل يشرع في قتل طليقته لخلافات أسرية فى المنيرة الغربية بالجيزة

الأربعاء، 24 يوليو 2024 05:29 م
عامل يشرع في قتل طليقته لخلافات أسرية فى المنيرة الغربية بالجيزة اسعاف - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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شرع عامل في قتل طليقته بالمنيرة الغربية، حيث اعتدى عليها بسلاح أبيض بسبب خلافات أسرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض سيدة لاعتداء بسلاح أبيض في المنيرة الغربية، ونقلها إلى المستشفى لإسعافها.


بإجراء التحريات تبين أن طليق المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، حيث اعتدى عليها داخل مسكن والدتها، انتقاما منها بسبب خلافات أسرية، بمشاركة إبنه.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضرا بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.


 







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الاعتداء على طليقته

المنيرة الغربية

امن الجيزة



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