طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين .. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين فى توفير السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن وطرحها فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة .

وينشر "اليوم السابع"، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية حيث شهدت اليوم :

- الطماطم17جنيها

‏- البصل 10جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 25جنيها .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 18جنيها .

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 20 جنيها .

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 14 جنيها.

- الكوسة بـ20 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ14 جنيها .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 15 جنيها

‏الفلفل الألوان بـ 45جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 18 جنيا.

بطيخ 13.5 جنيه سعر الكيلو

- الموز البلدي بـ 25جنيها