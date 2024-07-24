اليوم السابع
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الأربعاء، 24 يوليو 2024 12:16 م
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طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين .. التفاصيل

الأربعاء، 24 يوليو 2024 12:00 م
طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين .. التفاصيل أسعار الخضراوات والفاكهة - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين فى توفير  السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن وطرحها  فى منافذ  المجمعات الاستهلاكية  وفروع الشركات التابعة .

وينشر "اليوم السابع"، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة  بالمجمعات الاستهلاكية حيث شهدت  اليوم   :

- الطماطم17جنيها

‏- البصل 10جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 25جنيها   .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 18جنيها .

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 20 جنيها .

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 14 جنيها.

- الكوسة بـ20 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ14 جنيها .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 15 جنيها

‏الفلفل الألوان بـ 45جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 18 جنيا.

بطيخ 13.5 جنيه  سعر الكيلو

- الموز البلدي بـ 25جنيها

 

 







التموين

أسعار البصل اليوم

سعر البصل اليوم

البصل بمنافذ وزارة التموين

البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار البصل بمنافذ التموين

سعر البصل بمنافذ التموين

اليوم السابع بلس

أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

أسعار البصل



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