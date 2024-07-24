ضبط 1.5 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك بالخصوص فى حملة قادتها نائب المحافظ

القليوبية إبراهيم سالم

قادت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، حملة للمرور على العديد من المحلات مختلفة الأنشطة، وذلك للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية، وذلك بشارع عمر فرج متفرع من شارع البرنس بمدينة الخصوص، بناءً على تعليمات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

وأوضحت محافظة القليوبية، في بيان لها، أنه جاء ذلك بحضور نائب رئيس مدينة الخصوص، وقوة شرطة الخصوص، ومسؤولى جهاز حماية المستهلك، ورئيس قسم إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية التموين.

وأسفرت الحملة عن ضبط ثلاجة بدون ترخيص بها أجزاء دواجن (أرجل - رؤس - هياكل دواجن بها ريش) مخبأة داخل برانيك وأخرى موضوعة على الأرض بإجمالي 1.5 طن تقريباً غير صالحة للاستخدام الآدمي والحيواني، مخالفا القانون رقم 10 لسنة 1966 والقانون رقم 281 لسنة 1994 لأنه يعتبر غشاً وتدليساً ومخالفاً للمواصفة القياسية 4178 لسنة 2023.

بالإضافة إلى أنه تبين أن المكان بدون ترخيص مخالفا القانون رقم 154 لسنـة 2019، وعدم توافر الاشتراطات البيئية والصحية للمكان وانبعاث روائح كريهة مخالفا القرار الوزارى رقم 96 لسنة 1967، والقرار الوزاري رقم 517 لسنة 1986.

تأتـى الجولة فى إطار إحكام الرقابة على حركة الأسواق، وضبط الأسعار والسلع بالمحلات وضبط السلع التالفه المضرة وذلك حرصاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين ومنع انتشار الأمراض والأوبئة الخطيرة بين جمهور المستهلكين وتمثل خطراً داهما على صحة المواطنين.