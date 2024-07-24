روسيا تعلن اعتراض 3 طائرات تابعة لسلاح الجو البريطاني فوق البحر الأسود

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء اعتراض مقاتلة روسية من طراز "سو-27"، 3 طائرات تابعة لسلاح الجو البريطاني فوق البحر الأسود.



وذكرت الدفاع الروسية - في بيان أذاعته وكالة "سبوتنك" اليوم - أن المقاتلة الروسية "سو-27" انطلقت فوق البحر الأسود بسبب اقتراب طائرة استطلاع "آر سي- 135" ومقاتلتين من طراز "تايفون" تابعين لسلاح الجو البريطاني، من حدود الدولة الروسية، "واستدارت الطائرات الأجنبية، ولم يتم انتهاك حدود الدولة".



واضافت أن وسائل مراقبة المجال الجوي الروسية رصدت، فوق البحر الأسود، أهدافًا جوية تقترب من حدود روسيا الاتحادية، ومن أجل منع انتهاك حدود الدولة، انطلقت مقاتلة من طراز "سو-27" التابعة لقوات الدفاع الجوي المناوبة، مشيرة إلى أن طاقم المقاتلة الروسية حدد الأهداف الجوية، وهي طائرة استطلاع استراتيجية من طراز"آر سي- 135"، ومقاتلتين من طراز "تايفون" تابعين لسلاح الجو البريطاني.



وتابعت أنه "مع اقتراب المقاتلة الروسية، قامت الطائرات العسكرية الأجنبية بتغيير مسارها عن حدود روسيا الاتحادية، وعادت الطائرة الروسية بسلام إلى مطارها، ولم يكن هناك انتهاك لحدود روسيا الاتحادية



واعترضت مقاتلات روسية من طراز "ميج-29" و"ميغ-31" - خلال هذا الأسبوع - قاذفتين أمريكيتين من طراز "بي 52 إن" فوق بحر بارنتس، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.