رئيس الوزراء: متابعة شهرية للإنجازات المنفذة فى كل وزارة

كتبت هند مختار

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، من مقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، أن المؤتمر الصحفى الأسبوعى هدفه الرد على كل شواغل الرأى العام ، موجها الشكر لرئيس مجلس النواب على اعطاء الثقة للحكومة، قائلا" بشكر كل من أيد وبحترم كل الآراء والملاحظات والمتحفظين على برنامج الحكومة".

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه وجه الوزراء بتقديم برنامج تفصيلى كامل لبرنامج الحكومة بخطط ومتابعة شهرية للانجازات التى تتم فى كل وزارة.



وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة اليوم ، على ضرورة التحرك لتأمين احتياجات مصر من الدواء وضمان كفاية المعروض من الأدوية الأساسية في الأسواق، بالإضافة إلى ضمان تعزيز قدرات التصنيع المحلي في هذا المجال لمواجهة أي نقص في مستويات المعروض، وكذا دعم القدرات التصديرية لصناعة الدواء المصري إلى الخارج، موجهًا في هذا الصدد بدراسة المقترحات الواردة من غرفة صناعة الدواء سواءً لتعزيز التصنيع المحلي أو التوسع في التصدير.