حل أزمة نفق الحدادين والطريق الزراعى.. تفاصيل لقاء محافظ القليوبية ونائب وزير النقل

القليوبية إبراهيم سالم

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماعا مع اللواء اللواء مهندس ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل واللواء مهندس حسام الدين مصطفي رئيس هيئة الطرق والكباري، بمقر الهيئة لاستعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التى تحتاج الى تدخل عاجل من خلال تنفيذ مشروعات لحل المشكلات المرورية وتطوير الطرق الرئيسية لاستكمال الطفرة التى تحققت خلال الفترة الماضية فى مجال الطرق.

وأوضحت محافظة القليوبية، في بيان لها، أنه كان على رأس تلك الموضوعات التى تم مناقشتها بالاجتماع دراسة الحلول المقترحة لحل الكثافات المرورية بنفق الحدادين ومزلقان بلتان بمدينة طوخ، وكذلك رصف ورفع كفاءة وتطوير طريق طوخ شبين القناطر، وكما تم استعراض ما تم إنجازه بمشروع تطوير شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، وتم الاتفاق على سرعة دفع الأعمال للانتهاء من الجزء المتبقي من الشارع.

كما تناول الاجتماع أيضا تطوير وتوسعة طريق قليوب القناطر الخيرية (شارع العاشر من رمضان)، ومن بين الموضوعات الهامة التى تم تناولها أيضا بالاجتماع مقترحات عمل مطالع مدينة بنها بمنطقة شمال بنها لربطها على طريق الإسكندرية الزراعى بما يحقق سيولة مرورية فى تلك المنطقة.

كما استعرض الحضور أيضا مشروعات التطوير الحيوية التى تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري بنها المحافظة، والتيسيرات المطلوبة من المحافظة وكافة الجهات المعنية لسرعة دفع الأعمال بتلك المشروعات الهامة والحيوية لسرعة دخولها الخدمة والاستفادة منها.

جاء الاجتماع بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، والمهندس نصر طبيخ رئيس الادارة المركزية لهيئة الطرق والكباري بالقليوبية، والمهندس محسن زهران رئيس قطاع التنفيذ والمناطق، وعلي يحيي مدير عام الأملاك بهيئة الطرق والكباري، ومهندسي المكتب الفني لهيئة الطرق، والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني.