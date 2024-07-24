حركة تنقلات الشرطة 2024.. تعرف على مواعيد تنفيذها

كتب محمود عبد الراضي

تنفذ الجهات المعنية حركة تنقلات الشرطة بعد اعلانها رسميا بداية من شهر أغسطس، حيث جرى العرف أن يجرى كل عام حركة تنقلات سنوية لرجال الشرطة فى نهاية شهر يوليو، تهدف لضخ دماء جديدة فى المواقع الشرطية المتنوعة، وترقية وندب عددًا من القيادات الأمنية.

ومن المتوقع أن تصدر حركة تنقلات الشرطة لهذا العام قبل نهاية هذا الشهر، حيث تم الآنتهاء منها.

ويتخرج ضباط الشرطة من كلية الشرطة بعد دراسة 4 سنوات يحصل المتخرج على مؤهل ليسانس الحقوق مع دبلوم العلوم الشرطية، ولذلك هناك من ضباط الشرطة المصرية من يعملون كمحامين بعد تقاعدهم، ويقبل ضباط الشرطة بمجاميع قبول كليات الحقوق فى نفس السنة وذلك لأن الطالب يحصل على ليسانس حقوق ولكن هناك شرط اجتياز بعض الاختبارات ومنها الاختبارات الصحية والرياضية والأهم من ذلك اختبارات كشف الهيئة، وتكون سمعه العائلة حسنة وسمعة الطالب حسنة.

وفى يوم 25 يناير عام 1952 وقف بعض من رجال الشرطة البواسل أمام الهجوم العنيف الذى شنته قوات الاحتلال البريطانى على مبنى محافظة الإسماعيلية وطلب تسليمه ولكن إصر رجال الشرطة على المقأومة مما أسفر على سقوط 50 شهيداً و80 جريحاً من رجال الشرطة البواسل، وكان سبب هذا الهجوم أن مصر قد قررت إلغاء المعاهدة التى ابرمتها مع بريطانيا عام 1936، ولتخليد هذه الذكرى قرر الوطن أن يحتفل بيوم 25 يناير من كل عام بعيد الشرطة لتذكر شجاعة هؤلاء الضباط.