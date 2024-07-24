جامعة قناة السويس تحرز المركز الرابع في بطولة الشهيد الرفاعي للكرة الطائرة

الإسماعيلية-صبرى غانم

حققت جامعة قناة السويس إنجازا رياضيا جديد بفوزها في بطولة الشهيد الرفاعي للكرة الطائرة للطلبة، متفوقة على الجامعة الألمانية والجامعة الأمريكية بنتيجة 0/3، لتحصل على المركز الرابع على مستوى الجامعات.



وأعرب الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن سعادته بهذا الإنجاز، مهنئاً فريق الكرة الطائرة على هذا الأداء المتميز، مُتمنياً لهم المزيد من النجاح في المستقبل.

فيما أشاد الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالروح رياضية العالية والأداء المُميز الذي أظهره الطلاب في البطولة.

وأضاف الدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية أن عمل الجاد للطلاب وتفانيهم كان واضحًا في كل مباراة."

كما حرص الدكتور أحمد كمال، مستشار اللجنة الرياضية، على تهنئة فريق الكرة الطائرة على أدائهم المميز، لافتاً إلى أنهم قدموا مستوى متميز في البطولة.

جاءت المشاركه الطلابية تحت إشراف الأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ورافق الطلاب الكابتن محمد إمام مدير إدارة النشاط الرياضي، وكابتن عادل عبد النبي.