اليوم السابع
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تكريم أعضاء النيابة العامة المشاركين في تدريب متخصص لاستخدامات الذكاء الاصطناعي

الأربعاء، 24 يوليو 2024 11:13 م
تكريم أعضاء النيابة العامة المشاركين في تدريب متخصص لاستخدامات الذكاء الاصطناعي تكريم أعضاء النيابة العامة
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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شهد النائب العام المستشار محمد شوقي، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من شهر يوليو الجاري، تكريم أعضاء النيابة العامة المشاركين في فعاليات التدريب المتخصص في استخدامات الذكاء الاصطناعي.

جرى الحفل بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، وحضره لفيف من قادة وأعضاء النيابة العامة.
يشار إلى أن الدورة التدريبية افتتحت في غضون شهر مايو الماضي، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة -في إطار البروتوكول المبرم بين النيابة العامة وجامعة القاهرة- وتضمنت موضوعات في العلوم التخصصية المرتبطة بأساسيات الذكاء الاصطناعي، كما شملت موضوعات عملية تتعلق بتطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي في عدد من المجالات المختلفة.

النكريم
النكريم

 

تكريم أعضاء النيابة العامة
تكريم أعضاء النيابة العامة

 

تكريم أعضاء النيابة
تكريم أعضاء النيابة

 

جانب من التكريم
جانب من التكريم


 







اعضاء النيابة العامة

النائب العام

التدريب المتخصص في استخدامات الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي




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