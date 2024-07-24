تعرف على الإجراءات الوقائية لمنع حرائق الشقق السكنية بسبب الموجة الحارة

حذرت إدارة الحماية المدنية من خطورة اندلاع حرائق بالشقق السكنية نتيجة حدوث ماس كهربائى، وقالت إنه للحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة خلال الموجة الحارة، ومنها:
- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.
- افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.
- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.
- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب معزولة.
- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.
- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.
- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعًا لحدوث ماس واشتعال الشقة.
- تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة.
- تجنب استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.