تضرر أكثر من 13 ألف شخص جراء الأمطار الغزيرة بمقاطعة جانسو الصينية

بكين (أ ش أ)

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، تضرر أكثر من 13 ألف مواطن جراء الأمطار الموسمية الغزيرة فى مدينة لونجنان فى مقاطعة جانسو بشمال غرب البلاد.

وذكرت السلطات المحلية -حسبما ذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن)- أنه تم إجلاء 5622 مواطنا من منازلهم، فيما تسببت السيول الجبلية والانهيارات الأرضية والطينية وغيرها من الكوارث في إغلاق 14 طريقا سريعا وتدمير منازل وأراض زراعية بالمدينة.

وتعرضت المدينة لأمطار غزيرة مستمرة منذ يوم الاثنين، وحتى اليوم، ما دعا السلطات إلى تفعيل استجابة الكوارث من المستوى الثالث (أعلى مستوى) للتعامل مع الفيضانات، كما وضعت السلطات الهيئات المعنية في حالة تأهب لمدة 24 ساعة لتخفيف الخسائر الناجمة عن الكارثة.