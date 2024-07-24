اليوم السابع
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الأربعاء، 24 يوليو 2024 10:34 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تداول 44 ألف طن و819 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الأربعاء، 24 يوليو 2024 10:15 ص
تداول 44 ألف طن و819 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر - أرشيفية
جنوب سيناء - فايزة مرسال

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 10 سفن، وتم تداول 44000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 819  شاحنة و 226 سيارة وشملت حركة الواردات 36500 طن بضائع، 512 شاحنة و199 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 307 شاحنة و 26 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة NIHAT M على متنها 29 الف طن الومنيوم قادمة من اوكرانيا والسفينة  ALCUDIA EXPRESS بينما تغادر العبارة امل ، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى الحرية2 ، بوسيدون اكسبريس والرياض وغادرت ALCUDIA EXPRESS ، كما تم تداول 3100 طن بضائع و310 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وايلة  كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة النوى اكسبريس متجهة إلى جدة .

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2450 راكبا بموانيها.

 







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