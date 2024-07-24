تداول 44 ألف طن و819 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء - فايزة مرسال

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 10 سفن، وتم تداول 44000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 819 شاحنة و 226 سيارة وشملت حركة الواردات 36500 طن بضائع، 512 شاحنة و199 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 307 شاحنة و 26 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة NIHAT M على متنها 29 الف طن الومنيوم قادمة من اوكرانيا والسفينة ALCUDIA EXPRESS بينما تغادر العبارة امل ، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى الحرية2 ، بوسيدون اكسبريس والرياض وغادرت ALCUDIA EXPRESS ، كما تم تداول 3100 طن بضائع و310 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وايلة كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة النوى اكسبريس متجهة إلى جدة .

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2450 راكبا بموانيها.