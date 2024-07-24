تحرير محاضر وضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والمحال ومواجهة كافة صور الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، والقضاء على التلاعب فى الأسعار أو احتكار السلع ، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وتبين من التقرير الذي أعدته وكيل وزارة الصحة" الدكتورة سماح جاد "الإشارة إلى تكليف إدارة الطب الوقائي بقيادة الدكتورة أمنية أحمد حسن بتكثيف الرقابة والتفتيش على محلات عرض وبيع وتصنيع السلع الغذائية، حيث قام فريق من قسم مراقبة الأغذية بإدارة ببا الصحية بتنفيذ حملة بدائرة المركز، تحت إشراف الدكتور ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، ومشاركة الجهات ذات الصلة.

أسفرت الحملة عن ضبط 80 كجم منتجات لحوم ودواجن ومنتجات ألبان وعسل نحل وقهوة (منتهيه الصلاحيه _غير مدون عليها بيانات وغير صالحه للاستهلاك الادمي)، كما تم إعدام 50 كجم أغذية طازجة و109 علبة أرز بلبن غير صالحه للاستهلاك الادمي، بجانب تحرير 12 محضر لعدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين بمجال الأغذية من الأمراض المعدية، وعدم استيفاء الاشتراطات البيئية والصحية، ورصد 3 منشآت غذائية بها خطر علي الصحه العامه وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.