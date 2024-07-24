تحديد جلسة محاكمة مجدى شطة بتهمة شراء المخدرات بالمرج خلال ساعات

كتب أحمد عبد الهادي

تحدد المحكمة المختصة، خلال ساعات جلسة لمحاكمة مؤدي المهرجانات مجدى شطة، وذلك بعد أن قررت إحالته للمحاكمة على ذمة اتهامه بشراء مخدر الآيس في منطقة المرج.

كانت جهات التحقيق أخلت سبيل مجدى شطة في 7 مايو الماضى بضمان مالى 10 آلاف جنيه، وعرض صديقه على الطب الشرعى لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

وتمكن رجال المباحث، من القبض على مطرب المهرجانات مجدي شطة ومعه شخص آخر ضبط بحوزتهما مخدر الآيس بمنطقة المرج وحرر محضر بالواقعة.



وكانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج، قد تمكنت من القبض على مطرب المهرجانات "مجدى شطة " وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر "الآيس " وتم اقتياد المتهم لقسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.