اليوم السابع
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الأربعاء، 24 يوليو 2024 10:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تجديد حبس خادمة وزوجها وصديقه لاتهامهم بسرقة مشغولات ذهبية من شقة بالقاهرة 15 يوما

الأربعاء، 24 يوليو 2024 09:30 م
تجديد حبس خادمة وزوجها وصديقه لاتهامهم بسرقة مشغولات ذهبية من شقة بالقاهرة 15 يوما كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، حبس سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" وزوجها "يحمل ذات الجنسية" 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامها بسرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل مسكن تعمل به وصديقه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمة وصديق زوجها استغلا ثقة أصحاب المنزل بهما، وخططا بمساعدة زوج المتهمة الأولى لسرقة مشغولات ذهبية من المنزل، وكونا تشكيلا عصابيا لتنفيذ جريمة السرقة.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه بتكثيف التحريات امكن ضبطهم وبحوزتهم هاتف محمول، ودراجة نارية تم شرائهما من متحصلات الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بالتصرف فى باقى المسروقات ببيعها لعملائهم، فتم ضبطهم وبحوزتهم المسروقات.

 







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