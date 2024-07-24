تأكيدا لما نشره اليوم السابع.. تركيب عدادات كودية لجميع المخالفين

كتبت رحمة رمضان

تأكيدا لما نشره اليوم السابع تحت عنوان "إلغاء نظام الممارسة وتركيب العداد الكودى لجميع المخالفين دون استثناءات" أمس الثلاثاء ، وافق مجلس الوزراء على قيام شركات توزيع الكهرباء بتركيب عداد كودي لأي منشأة ومبني يستمد التيار الكهربائي بطريقة غير قانونية أيًا كان موقعه، وذلك لحين أقرب الأجلين إما بتنفيذ قرار الإزالة أو تقنين وضع المبنى المخالف طبقًا لقانون التصالح.

و كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أنه بعد موافقة مجلس الوزراء على بتركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع أجهزة الدولة المختلفة ، سيتم إرسال خطابات رسمية لجميع شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية لتنفيذ القرار.

و أضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" ، أن موافقة مجلس الوزراء يعنى الغاء نظام الممارسة بشكل نهائي و محاسبة أي موظف يقوم بإصدار إيصالات ممارسة للمخالفين و سارقى التيار الكهربائى.



و أوضح المصدر أن القرار يسمح للمخالفين الذين يحصلون على تيار كهربائى لوحدات قائمة بالفعل بتركيب عداد كودى بما فيهم المخالفين لشروط الطيران و الاراضى الزراعية و غيرها حتى تتمكن شركات توزيع الكهرباء من تحصيل قيمة الاستهلاك لحين تصحيح أوضاع هذه المباني، سواء بالتصالح أو الهدم و ذلك للحفاظ على حق الدولة و خفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء.

و قال المصدر، إن نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائى تكبد الدولة خسائر سنوية تصل إلى 4 مليارات جنيه ، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاعات و خاصة بالمناطق التي يكثر فيها نسب السرقات.



