انقطاع مياه الشرب عن زهراء مدينة نصر و6 مناطق رئيسية بالقاهرة مساء اليوم

كتب سيد الخلفاوى

تشهد 7 مناطق بالقاهرة انقطاع مياه الشرب مساء اليوم، كما تضعف الخدمة عن 4 مناطق أخرى، حيث أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أن ذلك نظراً للقيام باعمال تحويل مسار خط طرد قطر 1000مم برافع الإستثمار والمتعارض مع غرفة الدفع لخطوط الطرد لمحطة ابو عويقل الجديدة قطر 1400مم .

ويترتب علي ذلك انقطاع المياه عن مناطق ( جميع مراحل زهراء مدينة نصر – إسكان الضباط "2000 و 4000" - إسكان زاهر – جبل الكعبة – مدينة هليوبليس الجديدة بالحى العاشر – المرحلة الخامسة والسادسة بمدينة الأمل مدينة نصر ).

وضعف المياه عن مناطق (المنطقة الاولى والثانية بمدينة الأمل مدينة نصر – منطقة الاستثمار بالمقطم – زهراء المعادى)

ويبدأ انقطاع المياه اعتبارا من الساعة الثانية عشرة مساء اليوم الاربعاء، وحتى الساعة الثانية مساء غدا الخميس ولمدة 14 ســاعـة.

وأهابت الشركة بـ أصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.

ووفرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة .وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.