اليوم.. انطلاق أخر القوافل العلاجية لحياة كريمة بوحدة الأمل بسفاجا

البحر الأحمر - عماد عرفة

تصل اليوم الأربعاء القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة محطتها الأخيرة، بوحدة الأمل بمدينة سفاجا، بعدما طافت جميع قرى ومدن البحر الأحمر ضمن القوافل الشهرية والتي بدأت مطلع يونيو الجارى.

ومن المقرر أن تستقر القوافل العلاجية فى أخر محطاتها خلال الشهر الجارى لمدة يومين بوحدة الأمل بسفاجا، بعدما انتهت من اجراء الكشف الطبى أمس وأول أمس على أهالى أم الحويطات بسفاجا.

وكانت انطلقت القوافل العلاجية لمبادرة حياه كريمة الجمعة قبل الماضية بقرى ومدن محافظة البحر الأحمر وذلك حسب الخريطة الموضوعه للقوافل خلال شهر يونيو الجارى، حيث بدأت القوافل عملها من منطقة الأمل بمدينة القصير واقامت فيها يومين .

ثم انطلقت مطلع الأسبوع قبل الماضى الى قرى مرسى حميرة وادلديت بالشلاتين واستغرقت فيها يومين، الأحد والاثنين ثم اتجهت الثلاثاء الماضى الى حلايب جنوبا وانتقل الخميس الماضى إلى قرية أبو رماد وقضت فيها الخميس الجمعة.

ووصلت السبت الماضى مدينة مرسى علم وتحديدا بمركز طب الأسرة هناك وقضت فيها يومين ثم انتقلت الاثنين الماضى الى قرية أم الحويطات بسفاجا، وقضت فيها أمس وأول امس واليوم تختتم اعمالها بوحدة الأمل بسفاجا وتقضى فيها يومين اليوم وغدا الخميس.

وتجرى القوافل العلاجية أعمالها من إجراء الكشف وصرف العلاج والأشعة والتحاليل وندوات توعية مجانا، ويتم التحويل إلى المستشفيات إذا لزم الأمر .