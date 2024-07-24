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اليوم السابع: توجيهات رئاسية لضمان انتظام الخدمة الكهربائية

الأربعاء، 24 يوليو 2024 08:26 م
اليوم السابع: توجيهات رئاسية لضمان انتظام الخدمة الكهربائية اليوم السابع غدا

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ينشر "اليوم السابع" فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " توجيهات رئاسية بتعزيز التنسيق بين الوزارات لضمان انتظام الخدمة الكهربائية.. الرئيس السيسى يشيد بما أبداه المواطنون من تفهم وتحمل مقدر لإجراءات تخفيف الأحمال.. ويوجه بتكثيف تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بهدف إضافة قدرات جديدة إلى الشبكة الكهربائية.

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