اليوم السابع
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الأربعاء، 24 يوليو 2024 03:00 ص
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اليوم آخر امتحان بالدور الثانى لتلاميذ الرابع والخامس الابتدائى الأزهرى

الأربعاء، 24 يوليو 2024 03:00 ص
اليوم آخر امتحان بالدور الثانى لتلاميذ الرابع والخامس الابتدائى الأزهرى طلاب الأزهر - أرشيفية
كتب لؤى على

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يختتم طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى الأزهرى امتحانات الدور الثانى اليوم الأربعاء بامتحان مواد العلوم والدراسات الاجتماعية والمستوى الرفيع.

وكان قطاع المعاهد الأزهرية أصدر عددا من التعليمات الخاصة بالمضبوطات أثناء انعقاد لجان النقل أو الشهادات، وذلك على النحو الآتى:

الطالب المضبوط بجهاز موبايل أثناء الامتحان يتم تحرير محضر غش للطالب بعد الضبط مباشرة، ويستكمل الطالب امتحان المادة حتى نهاية زمن اللجنة، ويحظر طرده من اللجنة قبل انتهائه من الإجابة، وإقراره بالواقعة والتوقيع على محضر الغش.

فى حالة اتصال الجهاز بالإنترنت والتأكد من نشر ورفع صور أوراق الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعى يحظر تسليم الطالب جهاز الهاتف، ويتم التحفظ عليه مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى هذا الصدد من قبل عضو الشئون القانونية بالمنطقة.

يحرر محضر الغش والإخلال من ثلاث نسخ ويرسل الأصل والحرز المضبوط مع الطالب إلى فرع الشئون القانونية بالمنطقة التابعة لها اللجنة، وعدم إرساله إلى لجنة النظام والمراقبة، وعلى رئيس اللجنة التأكد بنفسه من تسليم المحضر إلى فرع الشئون القانونية.

 







قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

الدور الثانى

امتحانات النقل الازهرى



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