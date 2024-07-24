اليمن وألمانيا يبحثان العدوان الإسرائيلى على الأراضى اليمنية

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بحث الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن الثلاثاء، مع مدير دائرة الشرق الأدنى والأوسط بوزارة الخارجية الألمانية توبياس تونكل، بحضور السفير الألماني لدى اليمن هوبيرت ييجير، التطورات الإقليمية، والعدوان الإسرائيلي على الأراضي اليمنية، والشعب الفلسطيني وتداعياته على الأمن والسلم الدوليين، وأهمية تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لتحقيق تطلعات شعوب المنطقة في الأمن والاستقرار والسلام.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن اللقاء تطرق إلى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في كافة المجالات، ومستجدات الوضع اليمني، والدعم الألماني والأوروبي المطلوب للإصلاحات الاقتصادية لتخفيف المعاناة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية.