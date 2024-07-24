اليابان: عدد السكان يسجل أكبر انخفاض على الإطلاق للسنة الـ 15 على التوالي

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أظهرت بيانات رسمية صدرت عن الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، أن عدد سكان البلاد انخفض بمقدار 861 ألفا في عام 2023، مقارنة بالعام السابق، ليبلغ 121 مليونا و561 ألفا و801 نسمة، وهو ما يعني تسجيل انخفاضات في عدد السكان للعام الخامس عشر على التوالي.

وذكرت البيانات -التي صدرت عن وزارة الشئون الداخلية والاتصالات، ونقلتها وكالة أنباء "كيودو" الرسمية- أن الاتجاه الحالي يكشف خطورة انخفاض معدل المواليد ويسلط الضوء على ضرورة قيام الحكومة بتنفيذ تدابير لتنشيط المناطق الإقليمية.

وأضافت أنه اعتبارًا من 1 يناير 2024، بلغ عدد سكان اليابان، بما في ذلك المقيمين الأجانب، 124 مليونًا و885 ألفًا و175 نسمة، بانخفاض حوالي 532 ألف نسمة.

وتابعت البيانات أنه في حين زاد عدد السكان الأجانب في جميع محافظات البلاد البالغ عددها 47 محافظة، متجاوزين 3 ملايين للمرة الأولى، شهدت طوكيو فقط زيادة طفيفة في عدد سكانها اليابانيين، حيث ارتفع بنسبة 0.03% بسبب التدفق الكبير للناس إلى العاصمة.. وقد أسهم الانخفاض القياسي الذي بلغ 730 ألف ولادة في اليابان، والذي تم تجاوزه بشكل كبير برقم قياسي بلغ 1.58 مليون حالة وفاة، إلى حد كبير في انخفاض عدد السكان.

وارتفع عدد السكان الأجانب في اليابان بمقدار 329 ألفا و535 وبلغ 3 ملايين و323 ألفا و374 في العام المشمول بالتقرير، حيث استمر تخفيف الضوابط الحدودية الصارمة المتعلقة بكوفيد-19.