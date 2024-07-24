اليوم السابع
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الأربعاء، 24 يوليو 2024 04:12 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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النيجر: اشتباك مع مسلحين يودي بحياة 15 جندياً ويصيب 16 وفقدان 3

الأربعاء، 24 يوليو 2024 04:00 ص
النيجر: اشتباك مع مسلحين يودي بحياة 15 جندياً ويصيب 16 وفقدان 3 جيش النيجر
وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع في النيجر، في بيان بثه التلفزيون الرسمي، أن 15 جندياً لقوا حتفهم وأصيب 16، في اشتباك مع مسلحين.

وذكرت الحكومة التي يقودها الجيش أن 21 من المسلحين سقطوا في المواجهات التي اندلعت، الاثنين، مشيرة إلى أن 3 جنود لا يزالون مفقودين.







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