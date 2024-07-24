النيجر: اشتباك مع مسلحين يودي بحياة 15 جندياً ويصيب 16 وفقدان 3

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع في النيجر، في بيان بثه التلفزيون الرسمي، أن 15 جندياً لقوا حتفهم وأصيب 16، في اشتباك مع مسلحين.

وذكرت الحكومة التي يقودها الجيش أن 21 من المسلحين سقطوا في المواجهات التي اندلعت، الاثنين، مشيرة إلى أن 3 جنود لا يزالون مفقودين.