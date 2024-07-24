المشدد 3 سنوات لعاطل باع سيارة بعقد ورخصة مزورين فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفي علي عامر رئيس المحكمة وبعضوية كل من ،المستشار إبراهيم محمد أمين، والمستشار أحمد عزت غريب، والمستشار محمد فتحي السيد، بمعاقبة المتهم " ط.ال.س" بالسجن المشدد 3 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، لاتهامه في التزوير في محررات رسمية.

تعود أحداث القضية المقيدة ،برقم 31670 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام المتهم بالاشتراك في تزوير عقد بيع سيارة ورخصة علي غير الحقيقة.

تبين من التحقيقات، بأن التحريات توصلت الي قيام المتهم " ط.ال.س" عاطل بالاشتراك مع مجهول، في تزوير عقد بيع سيارة والمنسوب صدورة الي مكتب توثيق الإسكندرية، وكذلك رخصة تسير للسيارة والمنسوب صدورة إلى وحدة مرور العجمي، بأن ثبت بها بيانات علي خلاف الحقيقة وذلك التحصل علي مبالغ مالية نظير بيع تلك السيارة والاستيلاء عليها بدون وجه حق، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.