المتهم بسرقة فيلا بالشروق: "ولعت فى غرفة عشان أبعد الشبهة عنى"

كتب كريم صبحى

أدلى حارس عقار متهم بالسرقة فى مدينة الشروق بالقاهرة الجديدة، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، حيث اعترف المتهم، بأنه نظرا لمروره بضائقة مالية اختمرت فى عقلة سرقة الفيلا التى يعمل بها لعلمه باحتفاظ مالك الفيلا بعملات أجنبية، وأضاف المتهم بأنه أشعل النار فى إحدى الغرف حتى يبعد الشبهة عنه.

وقرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس حارس عقار 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة مبالغ مالية من داخل الفيلا التى يعمل بها

وتمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط (حارس فيلا) بدائرة قسم شرطة الشروق، لقيامه بسرقة مبالغ مالية "عملات أجنبية" من داخل الفيلا "محل عمله" وإضرام النيران بأحد غرفها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط كل المسروقات المستولى عليها داخل الجراج.