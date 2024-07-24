الكرملين: ننتظر المزيد من التفاصيل عقب إعلان أوكرنيا استعدادها للحوار

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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، إن موسكو تنتظر المزيد من التفاصيل بعد تصريح وزير الخارجية الأوكراني بشأن استعداد بلاده للدخول في محادثات مع روسيا، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تتماشى تمامًا مع موقف روسيا المنفتح دائما على التفاوض.



وأضاف بيسكوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الأربعاء "علمنا من التقارير الواردة من بكين بأن كوليبا أدلى بمثل هذه التصريحات خلال اجتماعه مع نظيره الصيني وانج يي.. يمكننا القول إن الرسالة التي بعث بها تتسق مع الموقف الروسي الذي لم يرفض أبدا المحادثات، بل مازال منفتحًا على عملية التفاوض".



وأوضح أن تصريحات وزير الخارجية الأوكراني بحاجة إلى التوضيح، وأن موسكو لا زالت تنتظر المزيد من التفاصيل الخاصة بهذا الشأن.



يُشار إلى أن كوليبا عقد اجتماعًا مع نظيره الصيني أبدى خلاله استعداد كييف للتفاوض مع موسكو، موضحًا أن المحادثات بين الجانبين يجب أن تتصف بالموضوعية والمنطقية وتهدف إلى إرساء السلام في المنطقة.