العثور على جثة شاب داخل محطة رفع صرف صحى بقنا

قنا صابر سعيد

عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الأربعاء، على جثة شاب مداخل محطة رفع صرف بقرية أبوشوشة التابعة لمركز ابوتشت، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ يفيد العثور على جثة شاب داخل محطة رفع صرف صحي بقرية أبوشوشة في مركز أبوتشت، وتبين العثور على جثة محمد.ع، داخل محطة رفع صرف صحي بقرية أبوشوشة في مركز أبوتشت.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها وكشف هوية الجثة.