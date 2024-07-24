الطاقة الذرية: طلاب هندسة منوف ينجحون في اختراع روبوت للتعامل مع المصادر المشعة

كتبت رحمة رمضان

استقبل الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولي والدكتور ياسر توفيق نائب رئيس الهيئة السابق للمشروعات البحثية، طلبة من قسم التحكم الصناعي والألكترونيات الصناعية بكلية الهندسة الألكترونية بمنوف التابعة لجامعة المنوفية لإستلام وتجربة نموذج الروبوت الذي تم اختراعه بواسطة الطلبة في إطار مشروع التخرج في السنة الرابعة بكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف.

وأوضحت هيئة الطاقة الذرية فى بيان لها اليوم، أن فكرة المشروع بدأت من خلال تقدم الطلبة تحت إشراف الدكتور عصام جمعة الأستاذ بقسم التحكم الصناعي والألكترونيات الصناعية بفكرة اختراع لروبوت يستخدم لأغراض التطبيقات في مجالات التطبيقات النووية، حيث رحب بالفكرة الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية والدكتور ياسر توفيق نائب رئيس الهيئة السابق للمشروعات البحثية وتم الاتفاق على قيام هيئة الطاقة الذرية بتمويل وتقديم الدعم الفني من خلال قسم الهندسة والالكترونيات بمركز البحوث النووية بأنشاص بفريق عمل من أعضاء هيئة التدريس مكون من دكتور السيد مهدي والدكتور محمد الطوخي والدكتورة نادية مصطفى وبإشراف ودعم الدكتورة ليلى فكري فؤاد نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي الأسبق، لدعم وتنفيذ نموذج الروبوت.



ونجح الفريق المكون من الطلاب: عبده رضا الحبشي، فتحي حسين فتحي عبد الحميد، محمود أحمد فتحي سلامة، محمد حسن عبد الخالق، عبد الله سعد أمين، محمود جودة سلامة، كريم صبري يوسف وتحت اشراف الدكتور محمد جمعة الأستاذ بالقسم بكلية هندسة الالكترونيات بمنوف من تنفيذ نموذج الروبوت من خلال مشروع التخرج وفي مدة ثلاثة أشهر فقط ويتميز نموذج الروبوت المنفذ من الحركة على جميع أنواع الأرضيات وكذلك حمل جسم بوزن 10 كيلو جرامات وكذلك إمكانية تشغيله عن بعد بنظام عمل بالموبايل.



وصرح الدكتور عصام جمعة الأستاذ بقسم التحكم الصناعي والألكترونيات الصناعية والمشرف على مشروع الطلبة بأن هؤلاء الطلاب من أميز طلاب الفرقة الرابعة والحاصلين على تقدير جيد جداً وامتياز وهم مثال متميز ومشرف لطلاب كلية الهندسة والالكترونيات بجامعة منوف.



وقال الدكتور ياسر توفيق نائب رئيس الهيئة السابق بأن هذا النموذج من الروبوت هام جداً حيث يمكن استخدامه في حالات التعامل مع المصادر المشعة عن بعد خلال الطوارئ الإشعاعية وكذلك في الاستخدامات المختلفة التي تحتاج للتعامل مع أي مواد مشعة عن بعد، وهو نموذج أولي وسيتم دعم تطويره من خلال الهيئة.



وأضاف الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي بأنه يرحب بهؤلاء الطلاب المتميزين من جامعة منوف ويسعده تقديم التهنئة لهم على مجهودهم ونجاحهم في اختراع هذا النموذج الأولي من الروبوت للاستخدام في أغراض التطبيقات المختلفة في المجالات النووية وأنه يمثل إطار متميز للتعاون مع كلية الهندسة الالكترونية بجامعة منوف والذي سيتم ترجمته لأتفاقيات تعاون على مشروعات محددة في مجالات تطوير الروبوت أو التدريب أو الأشراف المشترك بين الجهتين.



ومن جانبه أكد الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية بأن الهيئة يسعدها ويشرفها دعم هؤلاء الطلبة لأختراعهم هذا النموذج من الروبوت وأن نجاحهم في تصميم وتنفيذ هذا النموذج هو تأكيد لتميز ونبوغ هؤلاء الطلبة والذي استطاعوا من خلاله إنجاز هذا النموذج في وقت مشروع التخرج وتحت اشراف متميز من أساتذة قسم التحكم الصناعي والالكترونيات الصناعية بكلية هندسة منوف وأعضاء هيئة التدريس بالقسم الهندسي بالهيئة، موكدا أن الهيئة ستواصل الدعم لهؤلاء الطلاب وتفعيل أنشطة للتعاون العلمي والتطبيقي والاكاديمي مع كلية هندسة الالكترونيات بمنوف بجامعة المنوفية، وأكد أن الهيئة ستستمر في دعمهم والتعاون مع كلية الهندسة الالكترونية بجامعة منوف.



وصرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأن هذا النموذج المشرف من طلبة قسم التحكم الصناعي والالكترونيات الصناعية بكلية هندسة الالكترونيات بمنوف يؤكد على أمكانيات الشباب المصري وتميز الجامعات المصرية وكذلك أهمية دعم الجهات البحثية لمشروعات التخرج وربطها بالتطبيقات العملية في المجالات المختلفة.



