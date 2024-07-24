الحبس 3 سنوات لمتعهد حفلات خدع هانى شاكر فى البحرين

كتب أحمد إسماعيل

حصل الفنان هاني شاكر على حكم قضائي من محكمة جنح العجوزة ضد متعهد حفلات، بالحبس لمدة ثلاث سنوات وكفالة خمسة آلاف جنيه، لإيقاف التنفيذ مؤقتا، بسبب أزمة حفله الذى أحياه فى دولة البحرين.

تعود الواقعة إلى شهر أبريل من عام 2023، حينما قام متعهد الحفلات "م.ع" بخداع الفنان هاني شاكر وفرقته، أثناء إحيائهم لحفل غنائي في دولة البحرين، هرب قبل ساعات من إقامة الحفل، دون أن يدفع أجور الفنان وفرقته، ورغم ذلك استكمل هاني شاكر الحفل، ورفض إلغاءه احتراما للجمهور العربي الضخم الذي حضر الحفل.

واتخذ شاكر عقب الواقعة كافة الإجراءات القانونية ضد المتعهد، ووكل المستشار محمود العسال لمقاضاة المتعهد، الذي نجح في الحصول على حكم غيابي ضده صدر من محكمة جنح العجوزة، بالحبس لمدة ثلاث سنوات وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتا، حيث من المقرر أن يتم خلال الأيام المقبلة استكمال إجراءات تنفيذ الحكم ضد المتعهد.

من المقرر أن يحيي الفنان هاني شاكر، في التاسع من شهر أغسطس المقبل، حفلا غنائيا في إحدى المنتجعات السياحية في لبنان، وسيقدم فيها نخبة من أهم وأشهر أغنياته.



