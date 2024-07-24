"البحر بيضحك ليه".. شاهد إقبال المصطافين على شاطئ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الأربعاء، من أمام شاطئ البحر الأبيض المتوسط في محافظة بورسعيد، لإقبال المصطافين على طول الساحل.

وشهد شاطئ محافظة بورسعيد، توافد الآلاف من المصطافين، للإستمتاع بإجازة الصيف، وتعددت مشاهد الفرحة على الشاطئ بين الكبار والصغار، وسط طقس صيفي حار وارتفاع كبير في نسبة الرطوبة بكافة الأنحاء.

وسادت حالة من الإستنفار بين رجال الإنقاذ علي طول ساحل البحر الأبيض المتوسط في محافظة بورسعيد، لوجود تيارات مائية وارتفاع بسيط للأمواج في مياه الشاطئ.

ويمتد ساحل البحر الأبيض المتوسط، بداية من حي الشرق بالحدود مع المجرى الملاحي لقناة السويس، مروراً بأحياء العرب والمناخ والزهور، انتهاءً بالحدود الغربية للمحافظة مع محافظة دمياط.



الأطفال بالبحر اليوم



بحر بورسعيد اليوم الأربعاء