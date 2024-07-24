البحرية السريلانكية: اعتقال 9 هنود لقيامهم بعمليات صيد غير مشروعة

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أعلنت البحرية السريلانكية، اليوم الثلاثاء، اعتقال تسعة صيادين هنود، وذلك لقيامهم بعمليات صيد غير مشروعة في المياه الإقليمية التابعة للبلاد.



وقالت البحرية السريلانكية - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية - إنه "تم مصادرة سفينتي صيد بعد اعتقال الصيادين قبالة ساحل جزيرة دلفت في شبه جزيرة جافنا".



وكانت البحرية السريلانكية قد أعلنت في 11 يوليو الجاري اعتقال 252 صيادا هنديا، ومصادرة 35 سفينة صيد هذا العام، لقيامهم بعمليات صيد غير مشروعة.



يذكر أن قضية الصيد غير الشرعي في مياه سريلانكا من قبل الصيادين الهنود، هي مشكلة متكررة على الرغم من تناولها في العديد من المحادثات الثنائية رفيعة المستوى بين المسئولين في البلدين.