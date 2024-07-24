الأقصر تعلن عقد برنامج تدريب مكثف لشباب الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر عن عقد دورة تدريبية لبرنامج التدريب المكثف لشباب الخريجين بالمحافظة، لتأهيل شباب الخريجين بالمحافظة لسوق العمل وللتشجيع على إنشاء مشاريع صغيرة أو متوسطة فى مجال الدراسة، وإعداد مدربين فى مجال Renewable Energy Technology ( تكنولوجيا الطاقة المتجددة)، وذلك بمركز تدريب نجع خميس ويمنح المتدرب شهادة معتمدة من معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات ومكافأة مالية فى نهاية الدورة لمدة ثلاث شهور، وذلك تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وفى إطار التعاون المثمر بين محافظة الأقصر ومعهد تكنولوجيا المعلومات ITI بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتشمل الشروط العامة للتقديم للبرنامج التدريبى، أن يكون من حملة المؤهلات العليا حديثى التخرج ( دفعات 2015 حتى 2024 ) من خريجى الكليات مثل ( هندسة –علوم – تجاره – كليات الحاسب الالى – حاسبات ومعلومات - اداب- تربيه - حقوق .....الخ ) من أبناء محافظة الأقصر المقيمين إقامة دائمه بها، وأن يكون له خبره سابقه فى مجال تكنولوجيا المعلومات وحاصل على دورات مجموعه OFFICE MS كامله مع الإلمام الجيد بتطبيقاتها وإجادة التعامل مع شبكه الانترنت، ويفضل الحاصل على شهادة ICDL مع الإلمام بخلفيه علمية وعملية عن البرامج التى يبنى عليها موضوع الدورة واجاده اللغه الانجليزية بدرجة جيدة، وأداء الخدمة العسكرية أو تحديد الموقف من التجنيد للذكور.

ويتم تقديم السيرة الذاتية والمؤهل وصور الشهادات الحاصل عليها والموقف من التجنيد، وأن يجتاز المتدرب الاختبارات المؤهلة للقبول بالدورة والتى تعقد بمركز تدريب نجع خميس، والتفرغ التام مع تقديم إقرار خلال الاختبارات بأنه لا يعمل بأي جهة سواء قطاع عام او حكومي او خاص مع تفرغه الكامل خلال مدة التدريب، ويتم قبول المستندات بمركز نجع خميس لمدة 15 يوما من تاريخ الاعلان 21/7/2024 مع ضرورة تسجيل ومسح البيانات على QR CODE عند التقديم.