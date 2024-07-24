اشتية يدعو الدول إلى اتخاذ إجراءات حازمة بحق المستوطنين الإسرائيليين

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دعا عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الوزراء الفلسطيني السابق محمد اشتية، الثلاثاء، الدول التي يحمل جنسياتها مستوطنون إسرائيليون، كجنسية ثانية، إلى اتخاذ إجراءات حازمة تطلب منهم مغادرة المستوطنات أو سحب جنسياتهم.

وقال اشتية، في تصريح صحفي، إنه في ظل التحركات الدولية ضد بعض المستوطنين الإرهابيين، يجب على هذه الدول أن توضّح لمواطنيها مزدوجي الجنسية الذين يعيشون بشكل غير قانوني في المستوطنات أن وجودهم غير شرعي وغير قانوني، وعليهم مغادرة المستوطنات أو التنازل عن جنسياتهم".

كما دعا السفارات الأجنبية في تل أبيب إلى الامتناع عن التعامل مع أي معاملات ورقية أو تجديد وثائق للمستوطنين، نظراً لأن المستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ليست ضمن الولاية الجغرافية لدولة إسرائيل، خاصة وأن محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة تعتبر الأراضي الفلسطينية محتلة، وأن الاستيطان غير شرعي وغير قانوني.