اليوم السابع
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الأربعاء، 24 يوليو 2024 08:47 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إيلون ماسك يشيد بسلوك ترامب بعد محاولة الاغتيال

الأربعاء، 24 يوليو 2024 08:00 ص
إيلون ماسك يشيد بسلوك ترامب بعد محاولة الاغتيال الملياردير الأمريكى إيلون ماسك
وكالات

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أعرب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن إعجابه بالمرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب وسلوكه بعد محاولة اغتياله.

وقال ماسك في حديث لموقع "ديلي واير": "جدير بالإعجاب أن ترامب بعد محاولة الاغتيال، عندما كان هناك دم في وجهه، وكان من المحتمل أن يكون هناك مسلح آخر، رفع قبضته ودعا للنضال".

واعتبر أن الولايات المتحدة بحاجة إلى زعيم يتعامل مع أشخاص أقوياء مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الصيني شي جين بينغ، معتبرا أنهم "سيفكرون مرتين قبل أن يعبثوا معه". وأضاف ماسك: "وإن بايدن المسكين لا يستطيع الصعود في السلم".

يذكر أن المرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب نجا من محاولة اغتيال يوم 13 يوليو الجاري، حيث تعرض لإطلاق نار في أثناء خطاب أمام مجموعة من مؤيديه في ولاية بنسلفانيا. وأصيب ترامب بجروح طفيفة جراء إطلاق النار. وأسفر الحادث عن مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح.







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