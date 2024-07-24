اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى بأسوان

الأربعاء، 24 يوليو 2024 12:21 ص
إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى بأسوان انقلاب سيارة - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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أصيب 5 أشخاص، مساء، الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة أسوان، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت مديرية الشئون الصحية بأسوان تحت إشراف الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائي، إخطارا يفيد، بانقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى فى المنطقة الواقعة بين بنبان وفارس.

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل 5 مصابين إلى مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة.

وتبين إصابة: "على محمود على، 49 سنة، كدمات متفرقة متفرقة بالجسم، رمضان أحمد محمد، 54 سنة، كدمات متفرقة متفرقة بالجسم، أحمد ناصر محمود، 42 سنة، اشتباه كسر بالكتف الأيسر، محمود جمال الأمير، 39 سنة، جرح قطعى بفروة الرأس، انصارى صلاح محمد، 32 سنة، كدمات متفرقة بالجسم.

 







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