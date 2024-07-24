إزالة 47 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

شنت الأجهزة التنفيذية بالبحيرة، حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكافة قرى المحافظة، أسفرت تلك الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق مراكز محافظة البحيرة عن إزالة 47 حالة تعدي مخالف للقانون.

تأتى هذه الحملات الرقابية، فى إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة لإزالة التعديات ومنع اى تعدى جديد نهائيا و إزالته فورا فى المهد.

كما تأتى هذه الحملات، وفقا للتعاون بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة .

من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، وإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتى قد تصل عقوبتها إلى الحبس.