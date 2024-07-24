إزالة تعديات على الأراضى وضبط مخالفات وتلاعب بالمخابز والأسواق فى حملات بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

قال محمد فتحي إمام رئيس مركز ومدينة سنورس، أن حملة برئاسة جمال العوامي نائب رئيس المركز لشؤون المدينة، وأشرف أيوب نائب رئيس المركز لشؤون المرافق قامت بإزالة تعد على الأراضي الزراعية بزمام جمعية سنورس ثان الزراعية، عبارة عن حوائط وأسوار بالبلوك الأبيض على قطعة أرض بمساحة 12 سهما كما أزالت الحملة حالة بناء بدون ترخيص عبارة عن أسوار بالبلوك الأبيض بطول 50 مترا وارتفاع مترين على قطعة أرض داخل الحيز العمراني لمدينة سنورس وإتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

ولفت رئيس المركز أن حملة برئاسة أشرف أيوب نائب رئيس المركز لشؤون المرافق قامت برفع تجمعات القمامة والمخلفات والأتربة بشوارع وميادين وطرق مدينة سنورس، بالإضافة إلى متابعة تطبيق قرار غلق المحال التجارية في المواعيد المحددة.

وأشار رئيس المركز أنه في إطار تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف حملات الرقابة على المخابز والأسواق لمنع التلاعب واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين نفذت إدارة تموين سنورس، بالتعاون مع الوحدة المحلية، خلال هذا الاسبوع حملات على المخابز والأسواق، أسفرت عن ضبط وتحرير 15 محضر خبز غير مطابق للمواصفات و5 محاضر خبز ناقص الوزن، و9 محاضر عدم وجود قائمة أسعار، و9 محاضر عدم نظافة لمخابز بلدية كما تم ضبط وتحرير 11 محضر عدم تحديد أسعار وأوزان لمخابز سياحية، بالإضافة إلى محضر جنحة تصرف في حصة السجائر بإجمالي 300 علبة سجائر كليوباترا ،و9 محاضر عدم إعلان أسعار للسلع الغذائية، لمحال تجارية، كما تم ضبط وتحرير محضرين بيع أسطوانات غاز منزلي أعلى من السعر الرسمي، ومحضر عدم وجود قائمة أسعار لأحد المطاعم.